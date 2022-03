Almeno 3 le vittime del trerremoto in Giappone: i video della scossa durata diversi minuti

Sono almeno tre le vittime del terremoto di magnitudo 7.4 che ieri ha colpito il Giappone. Più di 190 i feriti. Lo riporta la Nhk. Il terremoto di magnitudo 7.3 è stato registrato nella regione del Tohoku, a nord est del Giappone, alle 23:36 ora locale (le 15:36 in Italia). La scossa ha avuto epicentro in mare a largo della prefettura di Fukushima a 60 chilometri di profondità, rende noto la Japan meteorological agency (Jma), che ha lanciato un allarme tsunami (poi rientrato) e ha classificato l’intensità della scossa in 6 sulla scala nipponica di misurazione massima di 7 livelli.

La scossa, della durata di diversi minuti, è stata avvertita con forte intensità su gran parte dell’area del Kanto, la piana di Tokyo, provocando interruzioni della corrente elettrica. Un treno ad alta velocità 'Shinkansen' è deragliato sulla linea Tohoku, che collega Tokyo e Aomori, a causa del terremoto. Ma non ci sono stati feriti gravi. (video da youtube/Disaster Compilations)

