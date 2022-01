Football americano: litiga con il coach, si spoglia e se ne va dallo stadio

IL giocatore di football americano Antonio Brown dei Tampa Bay Buccaneers che, probabilmente dopo un alterco con l'allenatore, ha scelto di spogliarsi della maglia della squadra e delle protezioni per poi lasciare il campo nel bel mezzo della partita. "Non è più uno dei Bucs”, ha già detto il coach Bruce Arians alla fine della partita. “Non ho mai visto una cosa del genere”, ha aggiunto. “Vogliamo che abbia l’aiuto di cui ha bisogno. Gli vogliamo tutti bene, purtroppo non farà più parte della squadra”, ha detto Tom Brady, il leggendario quarterback della squadra.

