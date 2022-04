Approvato il rapporto di Enzo Bianco su controlli e regolarità democratica delle elezioni

Nel corso dell’assemblea plenaria del Comitato delle Regioni a Bruxelles, il rapporto presentato nella veste di relatore da Enzo Bianco sul controllo democratico riguardante la regolarità democratica delle elezioni (Reinforcing democracy and integrity of elections) è stato approvato a larghissima maggioranza: 153 si, 4 no e 4 astenuti.

“Ci sono seri rischi a cui stiamo assistendo – afferma Bianco – e che possono minare la correttezza delle campagne elettorali e lo stesso svolgimento delle elezioni. Pensiamo alla enorme diffusione di fake news, di messaggi razzisti e discriminatori, al possibile inquinamento del voto a distanza e da remoto. Sono richieste risposte certe ed efficaci e un atteggiamento serio e rigoroso delle istituzioni europee. Occorre rafforzare nel contempo la partecipazione dei cittadini presso le istituzioni locali e sostenere il coinvolgimento dei Comuni e delle Regioni nella promozione di forme e strumenti di voto innovativi, anche promuovendo modalità di svolgimento delle elezioni green e sostenibili. In una condizione di sicurezza. Nel rapporto che abbiamo approvato – conclude Enzo Bianco – suggeriamo di avere la massima attenzione e di rafforzare l’efficacia del controllo democratico”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA