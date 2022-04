Barcone in balia delle onde, salvati 83 migranti al largo di Siracusa

La guardia costiera e la guardia di finanza hanno soccorso un barcone 83 migranti a bordo che era in avaria a circa 75 miglia al largo di Siracusa. La presenza del natante in mare era stato segnalato due giorni prima da Fontex. Trasbordati su una motovedetta della capitaneria di porto di Siracusa e di un pattugliatore delle Fiamme gialle in 81 sono stati condotti e fatti sbarcare nel porto di Augusta, nel Siracusano. A bordo c'era anche una irachena di 24 anni, al quarto mese di gravidanza, che è stata colta da malore e durante i soccorsi in mare è stata trasferita, assieme al suo compagno, con un elicottero della Guardia costiera, decollato da Catania, all’ospedale Cannizzaro del capoluogo La donna, dopo le cure, è stata dimessa.

(alanews)

