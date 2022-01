Terrore nello zoo di Tashkent nell'Uzbekistan quando una bimba di tre anni è precipitata anni nel recinto di un orso bruno. I filmati delle telecamere di sorveglianza hanno documentato l'incidente. L'orso - chiamato Zuzu - si è avvicinato e ha annusato la bambina senza per fortuna far null'altro. Il personale dello zoo è poi intervenuta portando in salvo la piccola.

