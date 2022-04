Un pezzo del festival di Sanremo a Piazza San Pietro. Blanco, vincitore dell’ultimo Festival della canzone italiana con Mahmood, si è esibito in piazza San Pietro in attesa oggi pomeriggio che arrivasse il Pontefice che ha partecipato ad un incontro con i giovani organizzato dall’ufficio della pastorale giovanile della Conferenza episcopale italiana ed è stato pensato come momento di rinascita, per i giovani, dopo i due anni di pandemia.

