Un ragazzo di 14 anni è morto stamani, a Milano, investito da un tram. Il 14enne si trovava in bici, in via Tito Livio, quando per cause ancora da ricostruire è finito sotto il mezzo che lo ha ucciso. Inutili i soccorsi del

118 e dei vigili del fuoco.E’ stato trasportato in stato di shock in ospedale il guidatore del tram.

(video youtube/local team)

