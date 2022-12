Cantante 18enne su TikTok: «Non ho amici». Ma il suo messaggio diventa virale, in tanti pronti a uscire con lui

I jeans strappati sulle ginocchia, lo sguardo triste, una grande cuffia sulle orecchie per ascoltare la musica mentre sprofonda nel sedile del treno, e un messaggio che suona come un appello: «Un giorno a settimana in cui esco, decido di andare a Bari e ci sto andando da solo perché non ho amici con cui uscire. Sentire mia madre che dice: "posso venire io così no ci vai da solo" è un altro tipo di dolore». A postare il video su TikTok è il cantante Potes, della provincia di Bari, 18 anni appena e il coraggio di un uomo maturo nell’ammettere di sentirsi solo, proprio sui social network dove spesso i più giovani nascondono le loro fragilità per mostrarsi sempre forti e invincibili.

Il suo messaggio in poco tempo fa il giro del web, supera 300mila visualizzazioni, 26mila «mi piace» e oltre 900 commenti da ogni parte d’Italia. Alcuni scrivono che «siamo tutti soli» e che «uscire con la mamma è bellissimo». Ma in tanti si dicono pronti a uscire con lui, «un ragazzo dolcissimo». E così Potes torna a sorridere, accetta l’offerta e posta un altro video in cui indossa una maglia all’ultima moda, pronto per trascorrere una serata fuori. Anche questo video è accompagnato da un messaggio, questa volta positivo: «Ho notato che siamo tutti troppo soli - scrive - quindi ragazzi di Bari e dintorni scrivetemi su Instagram, così il prima possibile usciamo insieme: siamo una famiglia».

La grande rete in questa occasione è servita a fare gruppo per aiutarsi gli uni con gli altri, condividendo i propri sentimenti. «Perché siamo tutti così soli?», scrive una ragazza sul profilo di Potes. «Idem, anche io sola», aggiunge un’altra giovane che propone: «Andiamo insieme a Bari?». «Io ci sono, da Molfetta», «Anche io, per chiunque voglia uscire a Bari», si uniscono altri ragazzi.

Il tema sollevato da Potes, quello della solitudine, è sentito da molti suoi coetanei: «Ti capisco - scrive una giovane - anche io non ho amici e amiche per uscire qui». In tanti ricordano a Potes che quello di sua madre, che si offre di uscire con lui, «è amore puro»; «Che carinaaaa», commentano. Ai messaggi dei più giovani si aggiungono anche quelli di alcuni genitori: «Anche mio figlio fino a 19 anni era così, ora ne ha 21 ed è pieno di amici», scrive una mamma per incoraggiarlo. Mentre un papà, con l’emoticon triste, afferma: «Mia figlia è nella tua stessa situazione». Su TikTok e Instagram Potes pubblica i video in cui si esibisce cantando, alcuni girati nella sua cameretta, altri durante esibizioni in pubblico. In un brano, in particolare, si domanda: «Che cos'è che non va in me, che cos'è lo stare bene? Non lo ricordo più».



