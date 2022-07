Carlos Santa sviene sul palco, paura al concerto in Usa

Paura per Carlos Santana: il celebre chitarrista nato in Messico e cresciuto in California è svenuto sul palco di un concerto all’aperto in Michigan in una scena che si è conclusa con il musicista portato via in barella mentre cercava di rassicurare i fan salutandoli con la mano.

Santana, che compirà 75 anni il 20 luglio, è stato incluso tra i cento grandi chitarristi della storia dalla rivista Rolling Stone. Dopo il malore sul palco del Pine Knob Music Theatre di Clarkston, poco lontano da Detroit, è stato circondato dai collaboratori e dal personale medico, secondo fotografie diffuse dalla rete locale WJBK-TV. All’inizio c'è stata davvero paura: qualcuno sul palco ha chiesto al pubblico di pregare per l'artista di «Supernatural» a causa di «un grave problema medico», mentre gli infermieri lo trasportavano fuori dal palco e altri collaboratori cercavano di coprire la scena con un telo nero.

Trasferito in un ospedale locale in osservazione, Santana si è prontamente ripreso: il malore era dovuto a una combinazione di caldo e disidratazione, ha detto un portavoce al sito di gossip Tmz, mentre il manager Michael Vrionis in tarda serata ha diffuso un comunicato per rassicurare che Carlos «sta bene», anche se il concerto in programma per oggi al Pavilion at Star Lake di Burgettstown in Pennsylvania è stato rinviato a data da destinarsi. Il concerto era iniziato da una ventina di minuti. Santana - si è capito poi - ha avuto un giramento di testa durante la canzone «Yoy» e si è seduto davanti alla batteria, ma non è bastato, ed svenuto cadendo all’indietro. La preoccupazione per il suo stato di salute, al di là dell’età, nasce dal fatto che in dicembre il cantante aveva sospeso per un certo periodo i concerti per un non meglio precisato «intervento cardiaco non programmato», cancellando tra l’altro anche un mese di «residenza» a Las Vegas.

Il concerto a Clarkston faceva parte della tournée nordamericana «Miraculous Supernatural 2022» con Earth, Wind and Fire programmata a sostegno dell’ultimo album, «Blessings and Miracles» del 2021. Era il 32esimo dal 25 marzo per Santana, un musicista considerato un pioniere nel fondere i ritmi latini con il genere rock nella band omonima fondata nel 1966. Il chitarrista ha vinto ben dieci Grammy e tre Latin Grammy e ha venduto, nel corso della sua lunga carriera, oltre 100 milioni di album.



