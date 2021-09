Catene d'oro e diamanti al posto dei capelli: l'ultima follia del rapper Dan Sur

Al posto dei capelli di è fatto impiantare catenine d’oro e diamanti. E’ l’ultima follia del rapper messicano Dan Sur, 23 anni. Lui, dopo ore di intervento, adesso se ne vanta sui social. Ha spiegato che tutte le catene sono agganciate a una sorta di uncino a sua volta attaccato al cuoio capelluto come se fossero dei piercing. «Tutti si tingono i capelli, spero che in questo modo adesso non mi copi nessuno. Sono il primo rapper ad averlo fatto» che ha milioni di follower e che ha pure i denti completamente d’oro.

