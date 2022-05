Checco Zalone, il suo ultimo tormentone è "Sulla barca dell'oligarca"

Non poteva riuscirci che Checco Zalone a fare satira con una canzone che si candida a diventare un tormentone: "Sulla barca dell’oligarca". Il singolo anticipa il nuovo tour dell’attore, "Amore + Iva": un ritorno sul palco undici anni dopo il Resto Umile World Tour e dopo aver battuto tutti i record della storia del cinema italiano. Uno spettacolo scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino che toccherà i teatri e i palazzetti d’Italia. L’artista sarà in tour per un anno: il debutto a Firenze, il prossimo 8 novembre, poi nel periodo natalizio lo spettacolo sarà a Milano, al teatro degli Arcimboldi (dal 20 dicembre al 22 gennaio 2023). Il programma estivo si aprirà ufficialmente il 5 e il 6 maggio del 2023 sull'iconico palcoscenico dell’Arena di Verona.

In occasione dell’annuncio del tour, l’artista pugliese ha presentato, con un video in bianco e nero animato, la nuova canzone "Sulla barca dell’oligarca". Il brano - scritto da Luca Medici, Antonio Iammarino, Giuseppe Saponari, Sergio Maria Rubino - racconta di Nicola Di Ciolla, una guardia portuale pugliese che per patriottismo decide di "immolare" il figlio per l'occidente, organizzando la sua festa di comunione con la moglie e la famiglia sul mega yatch sequestrato a un magnate russo, a mò di sanzione. Dopo la festa vorrebbe concedersi anche un giretto, a Monopoli, Gallipoli o alle isole greche per un apericena, ma la barca rimane a secco. «C'hai i palazzi, le jacuzzi, le champions league, 'sta smania che vuoi l’Ucraina, ma non metti la benzina», canta Zalone. «Sulla barca dell’oligarca rimanemmo quella notte in mezzo al mar.. finché gli albanesi ci vennero a salvar». Inutile dire che in poche ore il video pubblicato su YouTube sta collezionando migliaia di like, visualizzazioni e commenti.

Il tour Amore + Iva attraverserà tutta la penisola coinvolgendo, tra le altre città, Roma e Bologna, Napoli e Torino e si concluderà nell’ottobre 2023. Prodotto da Arcobaleno Tre e MZL, con l’organizzazione generale di Lucio e Niccolò Presta insieme a Gianmarco Mazzi, è uno spettacolo totalmente inedito. Dopo 'La vacinadà con il premio Oscar Helen Mirren, che è riuscito a strappare un sorriso in un momento delicato della pandemia, e l’esibizione a Sanremo 2022, ospite della terza serata con 'Pandemia è ora che vai vià, in cui il comico pugliese ha interpretato l’immaginario virologo Oronzo Carrisi ("Pandemia ora che vai via, che ci faccio con la rosolia, pandemia se te ne vai via lavo i piatti in qualche pizzeria"), Zalone si esibirà ora per la gioia del pubblico, da nord a sud, per un intero anno. Dopo avere battuto ogni record cinematografico ("Quo vado?» resta il film italiano più visto di sempre al cinema), l’artista si prepara a conquistare i teatri e i palazzetti italiani. È reduce da una lunga stagione di successi che gli hanno consentito di scalare le classifiche degli attori comici italiani più apprezzati di sempre.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA