Cinque bimbi ustionati in un asilo: cucinavano marshmallow

Stavano cucinando dei marshmallow, dolcetti di tradizione americana a base di zucchero e gommosi, nel giardino della scuola materna in via Maria Montessori 2 a Osio Sopra (Bergamo) quando le fiamme, intorno alle 10.30, hanno investito alcuni bambini. Il bilancio, secondo l’Areu l’azienda regionale emergenza urgenza, è di 8 pazienti coinvolti: cinque bambini e tre adulti.

In particolare una bimba di 4 anni ha riportato "ustioni multiple" ed è stata trasportata in elisoccorso (codice rosso) all’ospedale milanese Buzzi, un piccolo di 4 anni, anche lui con ustioni multiple, è stato trasportato in codice giallo al Niguarda, altri tre piccoli (una bimba di 3 anni, una bimba 5 anni e un bambino di 6 anni) - sempre con ustioni multiple - sono ricoverati al Papa Giovanni XXIII in codice giallo.

I tre adulti (tre maschi di 35, 36 e 40 anni) hanno invece riportato "sintomi da inalazione di fumi e ustioni" e sono stati trasportati per accertamento (codice verde/giallo) all’ospedale di Zingonia. Sul posto sono intervenuti due elicotteri, un’automedica, quattro ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA