Una modella di Instagram, Jazmyne Day, 27 anni, di Cardiff, ha deciso di cambiare vita: è dimagrita di molti chili ma ha deciso di aumentare vistosamente, grazie alla chirurgia estetica, il suo seno spendendo 30.000 sterline (poco meno di 25 mila euro).

"Le persone tendono a non capire che l'ho fatto per me stessa - ha detto - volevo che le tette grandi mi rendessero felice" .

