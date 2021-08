E’ stato trovato privo di vita il bambino di quattro anni che risultava disperso nel crollo di una palazzina in strada del Bramafame, alla periferia di Torino. I vigili del fuoco lo hanno estratto dalle macerie e i medici hanno tentato invano di rianimarlo. Si tratta del figlio della donna che è stata trovata viva in mezzo alle macerie poco dopo le 10 e trasportata in gravi condizioni al Cto di Torino.

(local team)

