A salutare la conduttrice Bianca Guaccero e tutta la squadra di "Detto Fatto", programma del primo pomeriggio di Rai 2 che ha chiuso i battenti definitivamente, è arrivato anche il saluto dell'ex conduttrice dello stesso programma Caterina Balivo. Un saluto che ha fatto commuovere ulteriormente la Guaccero che quattro anni fa aveva preso in mano le redini della trasmissione, lasciata proprio dalla Balivo che su Rai 1 andava a condurre "Vieni di me". Per Bianca Guaccero, attrice e cantante, si trattava di una prova, superata a pieni voti ma non senza difficoltà. Lo scorso anno la conduttrice fu costretta a collegarsi da casa per aver preso il Covid e quest'anno, proprio poche settimane prima della conclusione, ha dovuto fermarsi per lo stesso motivo, avendo ripreso il virus.

Nel suo saluto Caterina Balivo ha ricordato gli inizi della trasmissione che ha visto la luce ben 10 anni fa con lo spazio dedicato ai tutorial; la conduttrice napoletana, che per scelta al momento non ha un programma tutto suo, si è complimentata con la collega per come ha raccolto il testimone in questi ultimi 4 anni. La Guaccero ha ringraziato commossa.

