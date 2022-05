Donna finisce nell'Arno, recuperata dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti poco dopo la mezzanotte del 19 maggio al ponte Amerigo Vespucci, per soccorrere una persona in Arno. Per cause da accertare, una donna di 45 anni è finita in acqua ed è stata raggiunta dal nucleo dei sommozzatori che hanno provveduto a portarla sul greto del fiume dove, tramite l'utilizzo di manovre Speleo alpino fluviale, è stata recuperata e affidata successivamente alle cure dei sanitari del 118. Sul posto anche la polizia.

(alanews)

