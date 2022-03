È Pesaro la capitale italiana della cultura per il 2024

"La capitale italiana della cultura per il 2024 sarà Pesaro". Lo ha dichiarato il ministro della Cultura, Dario Franceschini, nel corso della cerimonia di proclamazione che s'è tenuta stamani al ministero della Cultura. Dieci le città finaliste: Ascoli Piceno, Chioggia (VE), Grosseto, Mesagne (BR), Pesaro, Sestri Levante con il Tigullio (GE), Siracusa, Unione dei Comuni Paestum-Alto Cilento (SA), Viareggio (LU) e Vicenza. La giuria, presieduta da Silvia Calandrelli, ha comunicato al ministro la città designata. La città vincitrice, grazie anche al contributo di un milione di euro messo in palio, potrà mettere in mostra, per il periodo di un anno, i propri caratteri originali e i fattori che ne determinano lo sviluppo culturale, inteso come motore di crescita dell'intera comunità. Fonte: ufficio stampa MiC

