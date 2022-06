Ecco il "laboratorio" che prepara le tracce degli esami di Stato

Esiste un luogo, al ministero dell'Istruzione, in cui vengono preparate le tracce degli esami di maturità: a rivelarlo è un video diffuso sui canali social del ministero. È il laboratorio degli esami di Stato: qui sono predisposte le tracce nazionali. Il lavoro preparatorio dura mesi - si spiega nel video - fino alla scelta finale. Tutto resta ben custodito in un plico telematico fino al giorno delle prove. La password per accedere alle tracce partirà proprio da qui - si precisa nel filmato, mentre viene mostrata una grande stanza con scrivanie, pc e fascicoli con le prove della maturità di tutti gli anni passati - e sarà inviata dai pc presenti in questa stanza il 22 giugno. Una volta le prove erano in formato cartaceo raccolte nei plichi degli armadi del ministero; oggi è tutto digitalizzato. Vengono però ancora realizzati dei plichi cartacei in casi particolari: sono quelli in formato braille.

