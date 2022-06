Elisabetta Canalis sul ring di kickboxing: debutto vincente

Elisabetta Canalis ha esordito vincendo nella sua nuova carriera da kickboxer. La 43enne showgirl sarda, al debutto assoluto in un incontro ufficiale, ha sconfitto la 21enne Rachele Muratori. La specialità è quella de kickboxing K-1, una disciplina che contempla il ricorso a calci, pugni e ginocchiate e che si svolge in tre riprese da un minuto e mezzo l'una. L'incontro si è svolto alla Reggia di Venaria Reale nell'ambito della dodicesima edizione della Night of Kick and Puch.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA