Esplosione ed incendio in azienda chimica nel Milanese: feriti e nube nera

Una esplosione, per cause ancora da accertare, seguita da un vuoto d’aria e dalle fiamme, che hanno sprigionato la colonna di fumo ancora visibile. E’ questa, secondo la polizia locale, la prima ricostruzione di quanto accaduto questa mattina a San Giuliano Milanese, dove sono rimaste ferite alcune persone. L’esplosione è stata registrata poco dopo le 10, per la precisione alle 10.05. Un operaio, che si credeva disperso, è stato ritrovato illeso: si trovava al sicuro, in un’altra zona della Nitrolchimica. «Qui problemi di sicurezza non ce ne sono mai stati - dice un operaio, che chiede di restare anonimo - pericoli non ce ne sono mai stati».

