Forte vento a Milano, anziano ferito gravemente da un albero sradicato

Un agricoltore di 76 anni è rimato ferito, stamani, nel Milanese, dalla caduta di due alberi che sono rovinati al suolo a causa del forte vento che imperversa da ore in diverse località della Lombardia, e in particolare a Milano e nell’hinterland. L’uomo ha riportato una brutta frattura a un piede oltre a un trauma cranico e al volto, ma non si troverebbe in pericolo di vita.

E’ accaduto a Settala, nella zona Est della provincia, in località Cascina Baialupa, dove l’anziano stava effettuando dei lavori di sfoltimento del fogliame lungo i margini di una strada sterrata, in aperta campagna. Due alberi sono crollati dall’altro lato della strada, travolgendolo. Dopo essere stato estratto dai Vigili del fuoco, è stato soccorso dal 118 e portato all’ospedale S.Raffaele di Milano.



