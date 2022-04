Giornata Autismo: su Tv2000 il documentario «Sul sentiero Blu»

Tv2000, in occasione della Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’Autismo, sabato 2 aprile in seconda serata trasmette il documentario ‘Sul sentiero blu’ diretto da Gabriele Vacis.

L’avventura fisica e spirituale di un gruppo di ragazzi con sindrome autistica ed educatori che decidono di intraprendere “il viaggio”. Insieme percorrono, nella primavera del 2021, 180 chilometri sulla via Francigena per giungere a Roma dove incontreranno Papa Francesco.

Un viaggio, una vera e propria avventura, la prima della vita per i protagonisti, alla scoperta della propria indipendenza. Dalla preparazione atletica fino ad arrivare alla meta il documentario racconta i ragazzi in un percorso di crescita personale, tra fatica, divertimento, relazioni, scontri, innamoramenti e spiritualità.

