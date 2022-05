Granato in Senato senza mascherina, Casellati: «O la indossa o lasci l'aula»

"O mette la mascherina o esce dall'Aula". Ha intimato così la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, alla senatrice di Cal Bianca Laura Granato, che ha replicato ricordando che ieri durante un'audizione in commissione il ministro della Pa, Renato Brunetta, "ha parlato senza mascherina". Ferma la replica di Casellati: "In questa Assemblea, le regole le detto io". Granato ha quindi abbandonato l'Emiciclo e in sua difesa ha preso la parola Gianluigi Paragone: "Anche il ministro Cingolani ha parlato in Aula senza mascherina", ha detto. E anche al leader di Italexit Casellati ha risposto con decisione: "Ha chiesto se poteva farlo, non aveva nessuno davanti. Ha parlato da solo, non era vicino ad altre persone".

(Agenzia Vista)

