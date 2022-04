La lettera scritta con il sangue dei militari ucraini: "La Nato deve chiudere i cieli" 

"Vogliamo che tutto il mondo sappia: la Russia non si fermera', andra' avanti. In Moldova, Polonia e in tutte le parti d'Europa, e' questione di tempo. Oggi l'Ucraina e' l'unico argine che resiste, che respinge l'aggressione russa. Tutte il mondo dovrebbe sapere che per le loro azioni militari, pagheremo con il nostro sangue. La decisione della Nato di non chiudere il cielo sull'Ucraina, costera' centinaia di vite e migliaia di destini interrotti. Ecco perche' i guerrieri delle forze armate ucraine e anche i rappresentanti dei battaglioni dei volontari, hanno scritto questo appello alla Corte europea dei diritti umani con il loro sangue. La Nato deve chiudere i cieli sopra l'Ucraina e insieme fermeremo l'aggressione. Per dare, cosi', un futuro ai nostri figli, per le future generazioni, per la pace nel mondo intero. Gloria all'Ucraina". Le parole di Andrey Vagapov, deputato e responsabile del centro di addestramento militare per i volontari a Odessa.

