Il video mostra un gruppo di persone armate davanti alla residenza del presidente di Haiti, Jovenel Moise. Secondo le autorità locali il commando che ha ucciso Moise sarebbe formato da "elementi stranieri non identificati". Nell'attacco, portato a termine alle prime luci dell'alba, è stata uccisa anche la First Lady, Martine Marie Etienne, ferita gravemente durante l'agguato e deceduta in ospedale poche ore dopo. (Youtube/alanews)

