I Maneskin trionfano agli American Music Awards

I Maneskin hanno vinto nella categoria Favorite Rock Song con il brano "Beggin'" agli American Music Awards, in cui erano nominati insieme a Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Imagine Dragons e Kate Bush. La colonna sonora del film Elvis, a cui la band ha collaborato, ha vinto nella categoria Favorite Soundtrack. I Maneskin sono inoltre appena stati nominati nella categoria Best new artist alla 65ma edizione dei Grammy Awards, che si terranno a Los Angeles il 5 febbraio 2023. Anche la colonna sonora del film ELVIS ha ricevuto una candidatura nella categoria Best Compilation Soundtrack for Visual Media.

DA CORRIERETV

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA