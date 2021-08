Il video dei 9,80 secondi con cui l'italiano Marcell Jacobs ha fatto i 100 metri e lo storia dello sport

E’ italiano l’uomo più veloce del mondo. L’oro vinto da Marcell Jacobs sui 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in 9''80 entra nel mito dello sport

azzurro: mai nessun italiano in 125 anni di Olimpiadi aveva neanche partecipato alla finale dei 100. Marcell Jacobs invece ha vinto la medaglia d’oro in 9''80. La medaglia d’argento è stata vinta dal statunitense Fred Kerley con 9''84. Bronzo al canadese De Grasse in 9''89. (video da youtube/Hypnos)

