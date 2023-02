Il mito del Basket, Michael Jordan compie 60 anni

Michael Jeffrey Jordan nasce il 17 febbraio 1963 a Brooklyn, dove si sono trasferiti i genitori: Deloris, impiegata di banca, e James R. Jordan Sr., operaio della General Electric. Quarto di cinque figli, poco dopo la sua nascita la famiglia trasloca nella Carolina del Nord. Nel 1993 il padre viene ucciso da due rapinatori. Nonostante l'esclusione dalla squadra in seconda liceo, MJ per un anno si allena da solo a basket e a 19 anni e' gia' considerato un mostro. Sei anelli di campione Nba, due ori olimpici, un titolo universitario, cinque volte most valuable player del campionato nordamericano e sei delle finali, 14 volte All Star, Rookie dell'anno nel 1985. Unico a essere votato nella stessa stagione miglior difensore della lega e miglior giocatore in assoluto. Uno dei pochissimi ad aver vinto tre anelli di fila: 1.099 le partite in cui ha segnato almeno 20 punti, cinque quelle in cui ha superato quota 60.

