Il relitto del Titanic come non lo avete mai visto prima

Nuove immagini del Titanic sono state svelate martedì 30 agosto dalla società di esplorazione oceanica OceanGate Expeditions che è riuscita a filmare il relitto della nave che giace a 3.843 metri di profondità in 8K.

Nel video ad altissima risoluzione si vede la prua della nave resa famosa da Leonardo DiCaprio e Kate Winslet nel 1998 nel film di James Cameron. Le immagini mostrano con grande precisione l'ancora da 15 tonnellate ancora situata sul ponte principale del relitto.

Anche i passacavi, pezzi di raccorderia usati per guidare gli ormeggi, sono stati filmati con questa qualità straordinaria, così come una delle caldaie adagiata sul fondo dell'oceano quando il Titanic si spezzò in due la notte del 14 aprile 1912 , uccidendo 1.500 persone .

