Da Star Trek a Harry Potter, i mantelli dell'invisibilità sono stati per anni un sogno esaudito solo nei film di fantascienza. Ma ora, la tecnologia futuristica è diventata "realtà" con uno scudo di invisibilità sviluppato dalla start-up londinese "Invisbility Shield Co" che utilizza delle speciali lenti per reindirizzare la luce, rendendo "invisibili" tutti gli oggetti o le persone che si nascondono dietro di esso.

(dal dailymail.co.uk)

