Durante Argentina-Venezuela valida per le qualificazioni ai mondiali Quatar 2022. Adrian Martinez, giocatore venezuelano, è entrato in maniera scomposta sulla gamba di Messi accendendo anche una discussione in campo. Il fallo era stato sanzionato con un cartellino giallo, poi cambiato in rosso con l’ausilio del Var.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA