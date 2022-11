La scomparsa di Irene Cara, a soli 63 anni, riporta inevitabilmente alla memoria il film Flashdance, pellicola di successo del 1984, in cui Jennifer Beals, balla in maniera strepitosa nella scena proprio sulle musiche di What a feeling, canzone scritta e interpretata dall'attrice e cantante scomparsa. La pellicola vinse l’Oscar per la miglior canzone originale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA