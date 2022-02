Iva, voce e grinta a 82 anni con "Voglio amarti"

Standing ovation all’Ariston per Iva Zanicchi: a 82 anni appena compiuti, unica donna con tre vittorie al festival, nel 1967, nel 1969 e nel 1974, è tornata in gara con "Voglio amarti". La soddisfazione di tornare in gara a Sanremo 2022, con una voce da fare invidia a colleghi più giovani, Iva Zanicchi la esprime tutta alla fine della sua esibizione, insieme alla voglia di continuare a giocare: "Per me il festival può finire qua, altro che papalina!", dice dopo aver intonato 'Voglio amarti', pronunciando la parola d’ordine che le varrà un bonus da 50 punti al FantaSanremo.

