Kim Kardashian e l'insolito look al Met Gala 2021 a New York

Kim Kardashian si è presentata con un abito totalmente nero che le ricopriva anche il viso al Met Gala 2021 a New York. Si è insomma fatta notare arrivando sul red carpet con un look in nero, firmato Balenciaga. Indossava un paio di socks boots aderenti (i mitici Knife della Maison), un mini abito, un doppio strascico, dei guanti e un passamontagna a coprire volto e testa. La star ha fatto il suo ingresso insieme allo stilista Demna Gvasalia, creatore dell’anonimo – si fa per dire – ensemble, che le copriva ogni cm di pelle eccetto i capelli: una lunghissima coda di cavallo.

