L'albero piantato da Maria Falcone simbolo di speranza

"Ragazzi, dovete avere in mente la lezione di tutti quelli che vi hanno preceduti, anche dei martiri di una guerra non palese ma che ha portato alla morte moltissime persone, la guerra alla mafia - così Maria Falcone, sorella di Giovanni, oggi a Torino per piantare un albero di ficus alla scuola Cottolengo nella Giornata alla lotta alle Mafie - Portate avanti gli ideali di questi uomini che sono morti per noi. Porgete sempre la mano, una mano non armata".

(alanews)

