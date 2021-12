L'incredibile rigore dell'ex rossazzurro Petkovic: calcia fermando la rincorsa e viene espulso!

Incredibile calcio di rigore per l'ex calciatore del Catania Bruno Petkovic. Durante la partita del campionato croato tra l'Istra 1961 e la Dinamo Zagabria sul punteggio di 1-0 per la squadra ospite, l'ex attaccante rossazzuro ha la possibilità di raddoppiare segnando un rigore, lui insacca ma l'arbitro ferma tutto, annullando il rigore ed espellendo la punta della Dinamo. Nell'incredulità generale e fra le risate dei telecronisti infatti il direttore di gara estrae il secondo cartellino giallo per Petkovic, colpevole secondo l'arbitro di aver interrotto la rincorsa durante il penalty commettendo un fallo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA