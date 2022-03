La bimba ha un futuro come bagnina. Di sicuro c'è che se non fosse stato per Kana, 3 anni, la sua sorellina, Kaning, sarebbe annegata. E' stata lei a chiedere aiuto al padre che non si era accorto di nulla. Il video è stato ripreso in Thailandia.

(NewYorkPost)

