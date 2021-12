A Bucarest una troupe della Rai con la giornalista Lucia Goracci è stata aggredita nell’ufficio di una senatrice No Vax e trattenuta per ore in un Commissariato. E’ dovuta intervenire l'ambasciata italiana in Romania per farla rilasciare. Numerose le prese di posizione da parte di esponenti politici del centrosinistra.

