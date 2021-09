La vita dei "Ferragnez" dai social a un docu-reality su Prime Video

I primi passi con risatine di Vitto, i mitici bronci capricciosi di Leo, gli abbracci giocherelloni di papà Fedez, lo sguardo innamorato di Chiara: prima o poi doveva succedere che la vita in vetrina su Instagram della coppia più cool d’Italia facesse il salto diventando altro. S'intitola The Ferragnez - la serie il docu-reality in otto episodi, una produzione Amazon Original che debutterà su Prime Video a dicembre. La famiglia di Ferragni e Fedez con Leone e la piccola Vittoria come The Kardashian? Del resto la formula del documentario reality, un classico in tv in America da anni, sta decollando in Italia sulle piattaforme.



«L'abbiamo fatto per davvero. Io e la mia famiglia siamo veramente fieri di annunciarvi la nostra nuova serie tv: The Ferragnez. Uscirà questo dicembre in tutto il mondo su Amazon Prime Video. Non posso dirvi di più ma non vedo l’ora che vada online. sono sicura che vi piacerà», ha scritto l’imprenditrice digitale sul suo Instagram da 24.8 milioni di follower, un post visto e commentato in poche ore da quasi 3 milioni. Ci sono gli applausi di Mara Venier, il commento di Andrea Delogu ("Il mio Natale è salvo") e di tanti altri. Nel teaser video che accompagna il post: Chiara Ferragni e Federico Lucia in arte Fedez sono belli, giovani ed eleganti in abito da sera addirittura sul tetto di un palazzo della galleria Vittorio Emanuele con vista Duomo intenti ad accendere l’hollywoodiana scritta The Ferragnez - la serie. Post simile sull'Instagram di Fedez e apertura di una pagina dedicata.

I due sono legati ad Amazon: lui è social brand ambassador di Prime Video in Italia, il primo a rivestire questa carica in Europa, oltre ad essere stato uno dei fuggitivi di Celebrity Hunted - Caccia all’Uomo S1, primo show Amazon Original italiano, e arbitro e conduttore di LOL: Chi ride è fuori; mentre Chiara è stata una dei giudici della prima stagione di Making The Cut, fashion contest Amazon Original condotto da Heidi Klum e Tim Gunn, ed è protagonista del documentario Chiara Ferragni Unposted, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2019 e disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video. «Hanno aperto le porte del loro privato, lasciandosi guardare e raccontare senza timori e con autenticità, mettendosi in gioco, condividendo gioie, paure, successi e fatiche, permettendo così al pubblico di conoscerli per quello che sono », ha commentato Fabrizio Ievolella CEO di Banijay Italia che produce per Amazon Studios. Cosa si vedrà nello show? «L'ultimo anno è stato denso di emozioni sia nel campo professionale di entrambi sia per la nostra vita come famiglia», hanno detto Chiara Ferragni e Fedez. «L'Ambrogino d’Oro, il Festival di Sanremo, la nascita di Vittoria, la pandemia che sta continuando a modificare la routine di tutti noi. Una serie di eventi che, con pesi e modalità diverse, hanno inevitabilmente segnato la nostra quotidianità e che ci hanno permesso di prenderci del tempo per lavorare su noi stessi come coppia e come famiglia. È stato un anno che difficilmente dimenticheremo».

Ci si aspetta di vedere la loro quotidianità (un pò come già capita seguendo le loro storie su instagram): si va dalla fine del 2020 ai primi mesi del 2021 con la seconda gravidanza di Chiara, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita della secondogenita Vittoria, gli incontri con gli amici e la famiglia e gli impegni di lavoro. Ironia (come già si era visto nel documentario di Elisa Amoroso Chiara Ferragni Unposted), leggerezza, gioie e lacrime di una giovane coppia speciale per apertura mentale, talento imprenditoriale, contemporaneità e perché no anche ambizione, non a caso seguita da milioni di italiani. E con una potenza comunicativa al momento senza paragoni (un esempio? Il boom di visite agli Uffizi dopo il loro passaggio). Accanto a loro, oltre al piccolo Leone, primogenito della coppia, anche i genitori di entrambi, le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca con i loro compagni, nonna Luciana e tante altre persone vicine, per tracciare un ritratto di famiglia. Del resto si erano sposati in diretta live nel 2018 in Sicilia e live e connessi proseguono la loro storia: lei, 34 anni di Cremona, studi alla Bocconi, imprenditrice digitale e icona della moda (per Forbes «Most Powerful Fashion Influencer" a livello globale), influencer apripista che ha dimostrato prima di tanti altri di capire la rivoluzione digitale e Fedez, 31 anni, rapper milanese ormai artista poliedrico con oltre 60 dischi di platino.

