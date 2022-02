Le modelle vestite nient'altro che con nastro adesivo nero durante una sfilata molto "vivace" alla settimana della moda di New York. Il Black Tape Project che ha sede a Miami è noto per i suoi stili audaci ha presentato una delle sue collezioni più estreme. I bikini realizzati interamente con nastro adesivo sono stati esposti durante lo spettacolo, che si è svolto al The Ziegfeld Ballroom.

(dal dailymail.co.uk)

