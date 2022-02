Le offese di Calenda, il bodyshaming di Dino Giarrusso: la scontro a distanza in tv

Prima le offese di Carlo Calenda, leader di Azione, poi il bodyshaming di Dino Giarrusso, europarlamentare del Movimento Cinque Stelle. I due si insultano a distanza nello studio di L'aria che tira, il programma condotto da Myrta Merlino su La7. Calenda ha da poco lasciato lo studio facendo una battuta su Giarrusso («che Giarrusso abbia scritto qualcosa è già una notizia» ha detto commentando le parole della presentatrice) e Giarrusso non gliele manda a dire: «Mi ha appena offeso dicendo che non so scrivere. Intollerabile che abbia un atteggiamento così arrogante e spocchioso nei confronti di persone che sanno scrivere, che hanno studiato e che hanno anche un fisico meno squallido: l'ho visto in costume, ha una pancia un po' orrenda», le parole dell'eurodeputato catanese. Poco dopo la spiegazione: «Sono stato un docente universitario, queste cose non si possono dire. Non ho fatto alcun bodyshaming, credo sia bullismo permettere a un politico di dire certe cose». (video da La7.it)

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA