Un omaggio, un ringraziamento per come lei, la regina internazionale degli influencer, gli è stata vicina durante il periodo più duro della sua vita. Fedez, che ieri sera a Milano ha organizzato l'evento musicale Love Mi per uno scopo benefico, ha infatti dedicato alla moglie, Chiara Ferragni, parole intense e profonde: «Volevo ringraziare la persona più importante, che è anche mia moglie, per come mi è stata vicino. Ti amo». E lì non soltanto Chiara si è commossa.

Il rapper si è riferito al recente intervento per un tumore al pancreas che gli ha fatto temere per la vita e che aveva anche messo in forse il mega concerto organizzato ieri sera, in piazza Duomo a Milano, per raccogliere fondi in favore di TOG - Together To Go, la Onlus diventata un centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse.

