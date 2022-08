Madonna e il brindisi di compleanno a Marzamemi: e ci scappa il bacio saffico!

La popstar Madonna continua a pubblicare sui suoi social video che immortalano la sua vacanza in Sicilia in occasione del suo 64° compleanno. La famosa cantante ha appena posta un video su Instagram in cui si vede lei uscire dalla tenuta dove è ospite - il Feudo Castelluccio della stilista Luisa Beccaria nelle campagne di Noto - con alcune amiche e amici. Nella clip si vede prima Madonna indossare un bell'abito da sera , poi la star a bordo di una vettura che brinda con la comitiva. tutti sono un po' su di giri e ci scappa anche un bacio saffico con le amiche che sono al suo fianco. Madonna non è nuova a baci di questo genere, dopo la celebre performance con Britney Spears durante la consegna degli MTV Music Awards del 2003 a cui è seguito il bacio lesbo con Cristina Aguilera e poi ancora un altro episodio durante un concerto a Parigi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA