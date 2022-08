Madonna, festa di compleanno surrealista con figli e amici

Madonna ha festeggiato il suo 64° compleanno con una festa in stile surrealista nel Borgo del Castelluccio nelle campagne di Noto della stilista Luisa Beccaria e del marito, il nobile siciliano, Lucio Bonaccorsi di Reburdone. La regina del pop ha condiviso su Instagram la festa con la famiglia - presenti i suoi sei figli, Lourdes Leon, avuta col personal trainer Carlos Leon, Rocco, avuto con il regista ed ex marito Guy Ritchie e i 4 adottati in Malawi David, Mercy James, e le gemelle Estere e Stella - e gli amici più cari, tra cui il manager Guy Oseary, il celebre fotografo Steven Klein, l’agente di Hollywood Maha Dakhil Jackson, l’artista MissMe (le due donne che bacia nel video saffico).

Madonna con i suoi sei figli

Durante la serata performance di danza a tema surrealismo" ma anche "quadri viventi" e musiche siciliane. Tutti gli ospiti erano vestiti a tema con un pizzico di provocazione tra maschere d'oro, look scintillanti, dettagli preziosi.

Madonna indossava un lungo abito trasparente di pizzo con un cilindro bianco con una bocca rossa applicata e la veletta nera, gioielli al collo e ai polsi. Il look è stato curato dallo stylist Eyob Yohannes e dall'hair stylist Andy LeCompte. La truccatrice Wendi Miyake, invece, ha puntato tutto sulle labbra rosso fuoco, con eyeliner e ciglia finte. La borsetta nera sfoggiata, secondo quanto riporta Fan Page, con la scritta bianca "Ceci n'est pas un Delvaux" cioé "Questa non è una Delvaux", sarebbe un'edizione limitata della Maison Delavux dedicato a Magritte (cita un suo famoso quadro).

La tavola era con piatti e decori neri e con fiori rossi.

