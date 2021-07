Maltempo in Germania: piogge record e inondazioni

"Sono sconvolta dalla catastrofe" che ha interessato così tante persone nell’area delle inondazioni. Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel, che ha poi espresso le sue condoglianze "alle famiglie delle vittime" e solidarietà a quelle dei "dispersi". Merkel ha poi "ringraziato dal profondo del cuore i tanti instancabili soccorritori" che in queste ore stanno lavorando per mettere in salvo le centinaia di migliaia di persone nelle aree della Germania occidentale travolte dalle inondazioni.

