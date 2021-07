Mancini dà la formazione prima della finale: «Dipende solo da noi»

"Gigio, Dilo, Leo, Giorgio, Spina ". Roberto Mancini prima della finalissima di Wembley trova anche il tempo di scherzare con i suoi giocatori per smorzare un po' la tensione. Poi torna a dettare la formazione titolare. Cancella il nome di Spinazzola, dopo qualche risata, riparte: "Emerson, Jorgio, Marco, Bare, Ciro, Lorenzo e Federico". E poi il discorso: "Non ho niente da dirvi più. Voi sapete quello che siete, non siamo qua per caso. Siamo noi padroni del nostro destino, sapete cosa dovete fare".

(Youtube/alanews)

