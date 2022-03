Marcell Jacobs oro nei 100 anche ai Mondiali indoor con record europeo

Marcell Jacobs è medaglia d’oro nei 60 metri ai Mondiali di atletica leggera indoor in corso a Belgrado. Il campione olimpico dei 100 e della 4x100 ha vinto la

finale con il tempo di 6.41, battendo al fotofinish lo statunitense Christian Coleman, Bronzo all’altro statunitense Marvin Bracy.

Il tempo segnato da è anche segnato il nuovo record europeo e italiano sulla distanza. Jacobs, battuto allo starter da Coleman, ha ripreso il rivale riuscendo a batterlo sul traguardo per soli tre millesimi. Per avere la certezza della vittoria, l'azzurro ha dovuto aspettare il controllo al fotofinish, che ha confermato il secondo posto di Coleman e il terzo di Bracy, con 6.44.



