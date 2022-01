Mattarella dice sì: «Giorni difficili richiamano al senso di responsabilità»

"I giorni difficili trascorsi per l'elezione alla presidenza della Repubblica nel corso della grave emergenza che stiamo attraverso sul versante sanitario, economico e sociale, richiamano al senso di responsabilità e al rispetto delle decisioni del Parlamento. Queste condizioni impongono di non sottrarsi ai doveri cui si è chiamati e naturalmente devono prevalere su altre considerazioni e prospettive personali differenti". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, eletto per un secondo mandato con con 759 voti all'ottavo scrutinio

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA