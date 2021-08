Messi non riesce a trattenere le lacrime nella conferenza stampa di addio al Barcellona: il video

La fine di un’era. Finisce tra lacrime, commozione (e qualche polemica) la storia tra Lionel Messi e il Barcellona. Mentre all’esterno del Camp Nou centinaia di tifosi sono accorsi per salutare il fuoriclasse argentino, la conferenza stampa nella pancia dello storico stadio catalano si è svolta sul filo dell’emozione, cui ha contribuito la presenza della moglie e dei tre figli "catalano-argentini" della Pulce.

Circondato dai 35 trofei vinti in azulgrana, Messi ha rotto a fatica il ghiaccio. "La verità - ha spiegato dopo aver asciugato le prime lacrime - è che è difficile per me dopo tanti anni, dopo aver trascorso tutta la mia vita qui. Non sono pronto, non è come avevo pensato. Devo dire addio a tutto questo dopo 21 anni. Questo club è stato così buono con me, mi ha dato così tanto. Sono successe tantissime cose belle. Ho dato tutto per questa maglia, perchè diventasse il migliore del mondo. Sono grato per tutto l’affetto che ho ricevuto dalla gente. Ringrazio tutti i miei compagni che sono qui, non avevo mai immaginato questo addio, non sapevo che sarebbe andata così". (video da youtube/el Mundo)

