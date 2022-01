Mister Ok si tuffa nel Tevere: «Auguro di poterci riabbracciare»

Tra gli applausi e gli incitamenti si ripete il tradizionale tuffo di Mister Ok nel Tevere. Da 34 anni il primo gennaio del nuovo anno, sul punte Cavour della Capitale, va in scena questo appuntamento di 'buon augurio' per l'anno appena arrivato. Maurizio Giuseppe Palmulli, il vero nome di Mister Ok, erede di Rick De Sonay, l'italo-belga che nel 1946 inaugurò il tuffo nel fiume di Roma e fu soprannominato così per il gesto che faceva con la mano ad ammiratori e curiosi. (Youtube/alanews)

